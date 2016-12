Perù, i discendenti degli antichi Inca restaurano l'ultimo vecchio ponte di corde

Il vecchio ponte di corde risaliva a cinque secoli fa. I discendenti degli antichi Inca in Perù, nella regione di Cuzco, hanno voluto restaurarlo, realizzandolo esattamente come vuole la loro tradizione. Ecco dunque che sono riusciti a rifare il ponte che passa sopra il fiume Apurimac, utilizzando le tecniche dei loro antenati. Dal loro villaggio hanno inviato sul posto un migliaio di persone, che sono riuscite ad abbattere il vecchio Queswachca Bridge per farne un altro esattamente uguale, lungo 30 metri. Lavorando fino a dodici ore al giorno, hanno ricostruito l'opera intrecciando le corde tra loro fino a trasformarle in solidissimi sostegni, abbastanza robusti per assolvere alla loro funzione finale: collegare le due sponde del corso d'acqua.