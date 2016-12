Perù, capsule green per dormire ad alta quota attaccati alle pareti delle Ande

Addormentarsi sulle pareti scoscese della Ande peruviane, a 122 metri di altezza, nella cosiddetta "Valle sacra" degli Incas, nei pressi del fiume Urubamba, vicino a Cusco, e del sito archeologico di Machu Picchu, non è più un sogno. Le capsule green, Skylodge, gestite da NaturaVive, permettono ai più intrepidi avventurieri di pernottare in una vera e propria stanza con tutti i comfort, con vista mozzafiato, la stessa di cui godono i condor. La struttura, oltre ad essere completamente in vetro trasparente, è anche ecologica: ad alimentarla ci sono pannelli fotovoltaici. Ci si arriva dopo una lunga arrampicata e si soggiorna alla non troppo modica cifra di 280 euro a notte.