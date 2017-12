Per Natale torna la bambina degli spot Buondì (ma senza asteroidi)

In occasione del Natale, torna la bambina più amata/ "odiata" del web. E' la piccola dello spot Buondì. Proprio quella che chiedeva una "colazione leggera, ma al tempo stesso invitante". Come dimenticarsi l'asteroide che colpisce la mamma della bimba, poi il papà e poi il postino? Ora Sofia, 10 anni, sarà la guest star di uno spot che promuove il panettone. Cosa chiede? “Un videoclip pieno di sentimenti autentici che possa coniugare santo buonismo natalizio con...". E, dato che a Natale siamo tutti più buoni, questa volta niente asteroidi in vista…