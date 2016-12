Per le strade di Basilea va in scena la vendetta dei Pokémon contro gli appassionati della "caccia"

La rivincita dei Pokémon è arrivata e si sta consumando a Basilea , in Svizzera. Un commando di gialli Pikachu a bordo di un minivan si aggira per la cittadina elvetica e punisce gli appassionati dell'app del momento, facilmente riconoscibili perché vagano per le strade con gli occhi incollati allo schermo del proprio smartphone.

I malcapitati giocatori vengono colpiti con sfere Poké a grandezza naturale e soprattutto reali, provando sulla propria pelle l'esperienza che, nella realtà aumentata del gioco, devono vivere i mostri immaginari.



L'idea di mescolare strade vere e mappe virtuali, uomini travestiti da pupazzetti e personaggi di fantasia, gioco e serietà è venuta all'ente del turismo locale, per mostrare le bellezze cittadine e invogliare i turisti a fare un giro per Basilea. Il video fa infatti parte di un progetto più ampio che si chiama proprio "Explore Basel with Pokémon Go" e include un sito, percorsi di visita speciali e un festival (il prossimo 17 settembre) per gli estimatori di questa moda.



L'operazione di marketing è già un grande successo: in poche ore il filmato è diventato virale registrando quasi 900mila condivisioni Facebook e 38 milioni di visualizzazioni.