Per la serie "Belli e Dannati": sfida dietro le sbarre tra Sean Kory e Jeremy Meeks

Jeremy Meeks, il 30enne rapinatore più sexy del web, ha un rivale. Viene sempre dalla California, per l'esattezza da Santa Cruz, si chiama Sean Kory e ha 29 anni. Kory è il nuovo top-prisoner della Rete. La foto del nuovo detenuto sta facendo il tam tam dei social network, da Twitter a Facebook. Le ragazzine impazzite scrivono: "Preparatevi per quando uscirete dalla cella"; o ancora: "Vi aspettiamo".

Il ragazzo con i capelli rasta e gli occhi verdi è stato arrestato per aggressione: avrebbe colpito con una racchetta da tennis un uomo travestito da giornalista di Foxnews, ad Halloween. Ma non è la prima volta. Era stato già segnalato dalla polizia per possesso di marijuana.