Pensionato cerca compagno di pesca "tutto compreso": l'annuncio diventa virale

Vedovo e solo nell'immenso territorio australiano, ma pronto a tutto pur di condividere la sua passione: la pesca. Così il 75enne Ray Johnstone non si è dato per vinto e ho pubblicato una richiesta online su uno dei più popolari siti di annunci australiani, Gumtree, sotto la voce "usato". La presentazione è chiara: "Il mio compagno di pesca da terra è deceduto. Ne cerco uno nuovo e sono disposto a pagare tutte le spese". Persino il soggiorno. Un'offerta che non è passata inosservata: in pochi giorni ha ottenuto oltre 100mila visualizzazioni, un hashtag diventato popolare #illfishwithray (pescherò con Ray) e oltre 100 candidature da tutta l'Australia.