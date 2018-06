Pechino, si arrampica sulle scale mobili della metro: ricercato per violazione delle condizioni di trasporto

E' caccia all'anonimo scalatore che nella mattinata di sabato 9 giugno ha guadagnato l'uscita della metropolitana Tuanjiehu, a Pechino, arrampicandosi sul corrimano tra le scale mobili della stazione. Il giovane, zaino in spalla, non senza difficoltà, ha guadagnato l'uscita e ha fatto perdere le sue tracce prima che gli agenti di stazione potessero fermarlo e identificarlo. Ora è ricercato per violazione delle norme di comportamento per i passeggeri dei mezzi pubblici. A testimoniare l'impresa decine di video girati dagli altri utenti della metropolitana. Uno è stato diffuso sui canali social del People Daily China.