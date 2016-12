Pechino, apre nuovo store di preziosi: una tonnellata d'oro sotto i piedi dei clienti

Più di una tonnellata di oro 18 carati in bella mostra... sotto i piedi. Il rinnovato store di Pechino dedicato al prezioso metallo ha predisposto un vero e proprio "tappeto" di oro sotto il pavimento trasparente della sua hall. Parliamo di centinaia di lingotti posizionati l'uno accanto all'altro e retro-illuminati. Per ammirarli da vicino alcuni clienti non hanno esitato a mettersi carponi.