Pazzie da cantiere: le avventure folli dei muratori spopolano sui social

08:52 - Un muratore non si ferma mai davanti a una difficoltà. Lo sa bene chiunque si è trovato almeno una volta in un cantiere. Tra betoniere, cazzuole e impalcature, le avventure a volte sono davvero epiche, in una perenne sfida alla forza di gravità e, soprattutto, alla normativa per la sicurezza sul lavoro. Per testimoniarle è nata una pagina su Facebook che raccoglie tutte le foto e i video scattati da colleghi e clienti increduli.