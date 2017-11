Paura in Russia, la città di Sochi colpita da numerose trombe marine

La città olimpica di Sochi è tenuta sotto scacco da un violenta tempesta che ha portato con sé numerose trombe marine. La circolazione aerea ne risente in particolar modo e l'aeroporto è stato costretto sia a cancellare alcuni voli in arrivo sia a dirottarne altri verso destinazioni più sicure. I media locali riportano fortunatamente l'assenza di vittime ma la situazione resta critica a causa delle abbondanti precipitazioni che nei prossimi due giorni colpiranno il centro abitato. Non si tratta tuttavia di una situazione inaspettata, poiché i servizi di emergenza della regione di Krasnodar avevano già avvertito della possibile formazione di tornado.