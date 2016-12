Paura alla metro di Manchester, ubriaco cade sotto un treno: illeso

12:40 - Paura alla metro di Manchester. Un uomo ubriaco ha perso l'equilibrio ed è finito sotto un treno alla fermata Piccadilly. Per fortuna la persona, che è stata immediatamente soccorsa, non ha riportato ferite. Le immagini sono state registrate dalle telecamere di sorveglianza e messe in onda nei pannelli all'interno delle stazioni per il nuovo progetto "Mind the gap".