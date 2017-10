Parte da Hong Kong in bici e gliela rubano a Caserta

"Mi hanno rubato la bici. Aiutatemi a trovarla con i suoi bagagli (fotocamera, iPhone, attrezzi da campeggio, vestiti, occhiali da vista e da sole...). Oltre al valore finanziario hanno un valore sentimentale”. Questo l'appello su Facebook di Etienne Godard, un 30enne francese che stava attraversando il mondo in bicicletta insieme alla moglie quando ha subito il furto del mezzo a due ruote nei pressi di Castel Volturno, in provincia di Caserta.



Tra le tante persone che hanno commentato il post c’è l'imbarazzo: "Sempre noi siamo la vergogna", "Ulteriore figuraccia del nostro Paese", "Welcome to Italy", o l’accusa ai migranti: "Purtroppo Castelvolturno è una cittadina con grandissima presenza di extracomunitari. Mi spiace dirlo ma temo che la tua bicicletta sia persa per sempre".