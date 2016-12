Parmigiano Reggiano testimonial di un sito porno e il Consorzio s'infuria

Nel dettaglio, come spiegato in una nota, "oltre alla richiesta di immediata sospensione dello spot il Consorzio agirà in ogni sede contro gli autori di un messaggio definito non solo sgradevole e inaccettabile, ma offensivo per i produttori e per il loro lavoro, volgarmente finalizzato a trarre profitto dallo sfruttamento della notorietà conquistata dal Parmigiano Reggiano, peraltro associato a servizi altrettanto volgari".



A giudizio del Consorzio, ancora, "quanto sia ben premeditata l'azione di sfruttamento della prestigiosa Dop italiana è reso ancor più evidente dal fatto che si cita il suo nome corretto e integrale, e non la più generica forma 'parmesan', che negli Usa è utilizzata per tanti formaggi".



Quindi - conclude il Consorzio, secondo cui "non è certo questo il modo attraverso il quale vogliamo affermare la denominazione originale del nostro prodotto" - si chiede "anche un immediato intervento delle autorità italiane ed europee a tutela dell'immagine del Parmigiano Reggiano".