Parigi, trampolino e scala rotante nel Pantheon: è magia

Quattro ballerini cadono da una scala e ripetutamente, grazie a una rete elastica, ritornano sullo scalino precedente a quello appena lasciato. Tre passi alla volta cercano di arrivare in cima, la quale porta a… nulla. Questa, in estrema sintesi, “La Meccanica della Storia” la performance ideata da Yoann Bourgeois, artista specializzato in coreografie di matrice circense.



Anche in spettacoli precedenti Bourgeois aveva messo in scena corpi alle prese con oggetti o ambienti particolari, tali da giocare su equilibrio, bilanciamento, resistenza a forze fisiche come quella centrifuga o di gravità. Qui, una scala circolare e rotante vede i quattro ballerini, truccati come statue, cercare di raggiungere la cima. Dopo molte cadute e riprese, l’obiettivo viene raggiunto solo da uno di loro che, però, dimostrerà la propria delusione ripercorrendo la scala a ritroso per poi sedersi a metà nel finale della performance.



L’installazione è stata posta dove si trova il pendolo di Foucault all'interno del Pantheon di Parigi, mausoleo contenente i resti dei personaggi che hanno segnato la storia della Francia. L'insieme sembra accostarsi davvero bene all'idea di circolarità e reiterazione della performance, che secondo alcune interpretazioni potrebbe essere una metafora dei corsi e ricorsi che fanno parte della storia dell'umanità. Ovviamente l'interpretazione non può che essere aperta, tuttavia non ci sono molti dubbi sullo splendido impatto visivo de “La Meccanica della Storia”.