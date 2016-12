10 ottobre 2014 Parigi, nasce il primo distributore automatico di baguette appena sfornate Finora sono 11mila le forme di pane vendute. Il servizio è sempre attivo e in 10 secondi riscalda il pane precotto e congelato al prezzo di un euro Tweet google 0 Invia ad un amico

12:38 - A Parigi trovare i panifici chiusi non è più un problema. Jean Luois Hecht, un panettiere di 57 anni, ha infatti messo a punto "Pani vending", un distributore automatico di baguette attivo 24 ore su 24. Basta inserire un euro e l'erogatore riscalderà in soli 10 secondi il pane precotto e congelato, pronto da portare a casa. Una panetteria parigina ha già venduto 11 mila baguettes con questo distributore, a fronte di un investimento di 55 mila euro.

L'inventore del "Pani vending", Jean-Louis Hecht, prevede che la sua idea frutterà una cifra d'affari di circa un milione di euro nel 2014. Questo distributore automatico ha diverse funzioni molto pratiche: ridurre la fila d'attesa al bancone, rimpiazzare i panettieri nei luoghi che ne sono sprovvisti ed esportare la baguette francese all'estero. Il "Pani vending" ha già riscosso un discreto successo nell'Est della Francia, dove ne sono stati istallati già una ventina e altri quattro sono stati acquistati da imprenditori russi.



Con la sua invenzione, Hecht si è aggiudicato il Concorso Lépine. A ispirarlo è stata la volontà di passare le serate in casa con la sua famiglia piuttosto che in panificio per accontentare clienti ritardatari che cercavano una baguette calda oltre l'orario di lavoro. A controllare che tutto funzioni è stato predisposto un servizio di sorveglianza e telemanutenzione via computer e smartphone.