5 febbraio 2015 Parigi, l'auto di Benito Mussolini e Claretta Petacci venduta all'asta per 2 mln

11:55 - Due milioni di euro. A tanto ammonta il prezzo pagato per "portarsi a casa" l'Alfa Romeo che Benito Mussolini regalò alla sua amante, Claretta Petacci. L'auto, la stessa su cui i due tentarono di passare il confine prima di essere arrestati e giustiziati, è stata battuta all'asta a Parigi. L'Alfa Romeo, acquistata per 300 dollari nel 1970, era rimasta precedentemente nascosta in un stalla per 21 anni, da quando nel 1949 era stata acquistata e spedita negli Stati Uniti.