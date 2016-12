Parigi inaugura il primo albergo galleggiante sulla Senna

VIAGGIO NELLʼARTICO Sulla nave rompighiaccio per scoprire il Grande Nord

Un hotel viaggiante in giro per il Mare Artico, in un mondo incantato fatto di ghiaccio e di isole sperdute tra gli iceberg. Il tour offerto dalla nave Noorderlicht, Northern Lights in inglese (Luci del Nord), è uno slalom nella regione Artica, in particolare tra le isole norvegesi di Svalbard, e altre località remote...