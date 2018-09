Parigi, gli U2 si esibiscono a sorpresa in un ristorante solidale

In questi giorni gli U2 si trovano a Parigi per la tappa francese del loro Experience + Innocence Tour. Durante la loro permanenza nella capitale hanno fatto visita al ristorante solidale Foyer de la Madeleine, dove hanno improvvisato un'esibizione con un mini set acustico. Hanno, così, allietato i commensali con le note di “Stuck In A Moment You Cant’ Get Out Of” e “One”, quest’ultimo brano espressamente richiesto dalla gente in sala.



Nel locale, situato all’interno della cripta della Chiesa della Madeleine, erano presenti membri di ONG, volontari ed associazioni per i rifugiati. La questione dei migranti, infatti, sta molto a cuore alla band, a tal punto che negli ultimi anni i cantanti hanno dedicato vari spazi durante i loro tour a questa problematica. “Summer of Love”, così come “Red Flag Day”, sono brani dedicati al tema dei rifugiati che fanno parte della setlist della leg europea dell’ Experience + Innocence Tour.