Parigi, cittadini a piedi in autostrada dopo la grande nevicata

Non tutti i mali vengono per nuocere, a Parigi lo sanno bene. Dopo le abbondanti nevicate dei giorni scorsi (dai 10 ai 20 centimetri di neve sul manto stradale), per un freddo record che ha superato le punte minime del 2013, anno record dell'ultima decade in Francia, il Ministero dell'Interno ha predisposto la chiusura dell'autostrada nella regione dell'Ile-De France, che circonda la capitale. Il Ministero ha, inoltre, consigliato ai parigini di non prendere l'automobile e di affidarsi ai mezzi pubblici. I cittadini, allora, hanno scatenato la loro creatività ed utilizzato l'autostrada come una pista per fare jogging, un parco dove disegnare cuori e fare pupazzi con la neve oppure godersi soltanto una passeggiata, nell'atmosfera ovattata e silenziosa dovuta all'assenza di auto.