Parigi allagata: il livello della Senna supera i cinque metri

A Parigi a causa delle piogge delle ultime due settimane la Senna ha superato i cinque metri facendo scattare l'allarme esondazione in città. Le autorità stanno attuando le misure straordinarie in caso di pericolo, mentre nelle periferie il fiume ha giù superato gli argini. Molte linee metropolitane sono state chiuse per precauzione causando diversi disagi per il traffico, mentre i musei parigini iniziano ad attuare i piani preventivi in caso di pericolo allagamento per proteggere le preziose opere d'arte.



All'inzio tutti i cittadini hanno ripensato a quel terribile giugno 2016 quando quando le pioggie del mese di maggio avevano fatto salire il livello dei fiumi in tutta la regione causando due vittime rimaste intrappolate dall'acqua nelle proprie abitazioni.