Parigi, a 60 anni si fa crescere la barba e diventa un fotomodello

Diventare modelli a 60 anni: Philippe Dumas sembra esserci riuscito, anche se tutto è iniziato per divertimento. Philippe vive a Parigi, è laureato in giurisprudenza ma non ha mai esercitato la professione di avvocato. Prima aveva sempre lavorato nelle pubblicità e in qualche film. Quando nel 2015 ha iniziato un nuovo mestiere, per curiosità si è fatto crescere la barba, pensando che non gli stesse bene. Invece sono iniziati ad arrivare i complimenti e così l'uomo ha voluto provare a diventare fotomodello. Ha cominciato a curare il suo look e a mandare foto alle agenzie, e così la sua nuova carriera è iniziata. "Sono molto felice e mi appaga molto quello che sto facendo. Tutti hanno dei sogni e il mio ora è quello di poter lavorare per una campagna promozionale di Chanel o Dior, chissà", ha dichiarato il 60enne.