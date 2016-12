Parcheggia troppo vicino al Tamigi: la sua BMW affonda nel fiume

Ha parcheggiato la sua BMW troppo vicino al Tamigi, su una rampa per le barche. Ma non ha tenuto conto dei flussi di marea, è così la sua costosa auto ha fatto una fine ingloriosa: la berlina è stata "rubata" dall'acqua, ed è affondata inesorabilmente nel fiume londinese, prima che il proprietario potesse fare qualcosa per metterla al sicuro.