Papà eroe progetta e stampa in 3D un braccio artificiale per il figlio

I genitori di Sol non potevano essere più felici il giorno della sua nascita, eppure la loro gioia sarebbe stata presto smorzata dalla notizia che un coagulo di sangue nel braccio sinistro del bambino avrebbe costretto a un'amputazione. La famiglia avrebbe ricevuto l'assistenza necessaria dallo United Kingdom's National Health Service ma, per legge, soltanto dopo un anno. Inoltre, il braccio artificiale per Sol sarebbe stato di quelli standard, senza possibilità di muovere la mano. Questo ha spinto il padre Ryan a compiere un incredibile gesto d'amore per il figlio.