21 dicembre 2014 Paese che vai "bufale" che trovi, ecco le peggiori del 2014 per il Washington Post Il quotidiano statunitense ha raccolto le storie inventate più incredibili dell'anno. Tra queste la ragazza con tre seni e l'eclissi solare di sei giorni

15:21 - Il 2014 sta per finire e il Washington Post ha deciso di salutarlo stilando una classifica delle storie inventate più assurde dell'anno. Tra le peggiori "bufale" del 2014, che il quotidiano statunitense ha raccolto scandagliando i media e i siti Internet, troviamo l'app per misurare l'ebbrezza alcolica e la foto di un escremento di piccione caduto sulla giacca di Putin.



Ad aggiudicarsi il primo posto, sbaragliando tutti i concorrenti, non poteva che essere la storia dell'aspirante popstar Alisha Hessler, che a settembre, facendosi chiamare "Alice Tridevil", sostenne di essersi fatta impiantare un terzo seno per attirare l'attenzione e poter partecipare a un reality. Le sue foto con un reggiseno a tre triangoli, circolate sui social e sui media, erano in realtà frutto di una protesi mobile.



Tallonano la "Tridevil" le mai apparse foto senza veli dell'attrice Emma Watson, la Hermione Granger di Harry Potter, che avrebbero dovuto essere pubblicate come vendetta per un discorso tenuto dalla Watson all'Onu in favore dei diritti delle donne.



Come non dimenticare la storia uscita ad agosto di un russo che stava per essere sbranato da un orso e che sarebbe stato salvato da una canzone di Justin Bieber, che l'uomo aveva impostato come suoneria del cellulare, in grado di spaventare l'animale e farlo fuggire.



Nell'anno della prima donna italiana nello spazio, Samantha Cristoforetti, entra nella speciale classifica del Post anche una bufala astronomica: una "tempesta solare" che avrebbe dovuto oscurare il sole fra il 16 e il 22 dicembre. La fantasia dei siti di certo non conosce crisi.