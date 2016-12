Padre trasforma i figli in supereroi con una tazza da latte in faccia

Lance Curran è un papà molto creativo. Con la macchina fotografica e la sua collezione di tazze dedicate ai personaggi dei fumetti ha trasformatoi suoi figli in supereroi. Con un semplice, ma neanche tanto, gioco di prospettiva al posto dei volti dei suoi bimbi ha piazzato i personaggi dei fumetti. Lance ha così trasformato la colazione della domenica in un momento di gioco familiare e per raccontare al mondo la sua idea ha aperto un account instagram: #breakfastmugshot.