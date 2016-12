Padre e figlio trasformano un vecchio scuolabus in una casa "itinerante"

C'è chi sogna una bella casa con tanto di giardino e steccato bianco e chi invece, come Patrick Schmidt, non desidera altro che viaggiare per gli Stati Uniti a bordo di una residenza "itinerante". L'uomo, originario della California, ha deciso di abbandonare il lavoro e di investire 4.500 dollari per acquistare un vecchio scuolabus abbandonato. Con l'aiuto del padre, Patrick è poi riuscito a trasformare il "catorcio" in una casa su quattro ruote dotata di tutti i comfort.