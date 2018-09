Oristano, festeggia 88 anni con un lancio col parapendio insieme al figlio istruttore

Adrenalina e vuoti d'aria per festeggiare 88 anni. Non ha avuto paura Luigi Porcu che insieme al figlio Marino si è lanciato con il parapendio a Ghilarza, in provincia di Oristano. Il figlio, istruttore di parapendio, ha voluto fare al papà un dono speciale e gli ha regalato un volo biposto. "Forse il regalo lo ha fatto lui a me", ha scritto su Facebook.