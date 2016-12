Oregon: prende in prestito due libri dalla biblioteca, li restituisce dopo 52 anni

Aveva due libri presi in prestito dalla biblioteca dell'università. E li ha tenuti con sè per 52 anni prima di restituirli alla Portland State University, Oregon, dove li aveva ritirati. Li ha fatti riavere indietro accompagnati da un biglietto non firmato per paura di una multa. Ma i responsabili della stessa biblioteca hanno detto che, anche avessero saputo l'identità del ritardatario, non ci sarebbe stata nessuna conseguenza.