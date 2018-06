Un utente di Reddit ha voluto dimostrare come l'utilizzo della bicicletta, di per sé molto diffuso in Olanda, possa portare a enormi benefici in termini di traffico: Dal timelapse pubblicato sul sito si vede chiaramente come lungo le strade di Amsterdam il traffico, persino nell'ora di punta, scorra tranquillamente. Nella capitale olandese, il rapporto fra biciclette e automobili è di 4:1, si contano 881mila biciclette contro poco meno di 822mila abitanti.