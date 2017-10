Gol sbagliato, gol subìto: la legge del calcio non conosce eccezioni e non fa prigionieri e, in questo caso, costa anche la sconfitta finale. E' accaduto in un match tra Harkemase Boys e Capelle, partita di Derde Divisie, la quarta divisione olandese. L'attaccante, tale Dennis Van Duinen, in fuga verso la porta si è ritrovato a superare anche il portiere e a dover solo appoggiare la sfera nella rete ormai libera. Con molta arroganza e superficialità, però, ha cercato un colpo ad effetto, quasi ad irridere l'avversario che, peraltro, era già sotto 2-0. Risultato? La conclusione è risultata goffa, la palla ha sorvolato la traversa e il 3-0 è così sfumato. Beffa delle beffe, da questa azione il Capelle, squadra che in quel momento era sotto, ha ritrovato la grinta giusta ed è riuscita addirittura a ribaltare il risultato, vincendo la partita 3-2. Il video spopola in rete ed è già stato ribattezzato come "errore dell'anno". Il povero Dennis Van Duinen non avrà dormito la notte, avrà forse pensato di cambiar ruolo o, addirittura... mestiere!