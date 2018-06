Olanda, il primo ministro dà il buon esempio: gli cade il caffè e passa lo spazzolone

Molti utenti hanno apprezzato il gesto del primo ministro olandese Mark Rutte che, dopo aver fatto cadere accidentalmente del caffè, ha insistito per pulire personalmente il pavimento. Il premier infatti ha dato il buon esempio, decidendo di ritardare leggermente il suo ingresso in Parlamento per imbracciare lo spazzolone di un'inserviente e rimediare al danno. Il tutto davanti al personale delle pulizie, che con gioia ha assistito alla scena, applaudendo il primo ministro. Il video dell'accaduto è stato condiviso su Twitter, raggiungendo in sole ventiquattro ore quota 800mila visualizzazioni.