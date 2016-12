Oklahoma, il ponte "mangia" camion

Il camion passerà o non passerà sotto il ponte? Per la risposta, basti pensare che l'East Main a Enid, in Oklahoma, negli Usa, è così famoso per "divorare" i tir che le autorità locali hanno pensato, con risultati effetti poco efficaci, di dipingere sul ponte denti di squalo per avvertire i conducenti. Decine gli incidenti negli ultimi anni.