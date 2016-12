28 ottobre 2014 Offre notte di sesso a chi le paga il viaggio: una trovata di marketing per un'app cinese L'annuncio sul social network Weibo si è rivelata solo una mossa per promuove un nuovo servizio di dating online Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:03 - Tutto è cominciato con un annuncio su un social network: "Sesso con uomo in ogni città che visito". Su Weibo (una sorta di versione cinese di Twitter) la 19enne Ju Peng ha lanciato la sua "sfida" ai maschietti di tutto il mondo. Un'unica condizione: gli interessati in cambio di una notte a luci rosse, dovranno pagare le spese del viaggio. Per "candidarsi", però, bisogna essere "belli, avere meno di 30 anni ed essere alti più di un metro e 75".

Da Shangai con furore. Con il suo annuncio Ju Peng ha dichiarato di essere alla ricerca di "fidanzati temporanei". Il che ha scatenato non poche polemiche nel web, con molti utenti che l'hanno definita una prostituta. Ma per la studentessa 19enne non c'è proprio nulla di male nell'offrire una notte di sesso a chi le finanzia il viaggio verso la propria città. In una replica, anzi, ha definito la sua proposta come un "autostop alternativo". "In cambio della loro generosità - ha affermato la giovane - loro avranno un'intera notte insieme a me, la mia attenzione completa e la possibilità di farsi vedere in compagnia di una bellissima ragazza".



Ma è solo marketing - In realtà si trattava di un'abile operazione di marketing. La notizia da Pechino aveva fatto il giro del mondo e si era diffusa velocemente anche nel mondo occidentale. In realtà Ju Peng è un'attrice. Lavora per Youjia, un'app cinese che cerca di entrare nel business del dating online.