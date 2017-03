Grattacieli alti? Magari non più: la nuova moda a New York potrebbero diventare quella dei grattacieli lunghi. Lo studio d'architettura Oiio punta a modificare lo skyline di Manhattan con "The Big Bend" , un edificio ad arco che promette di essere "il più lungo del mondo". Il progetto, svelato sul sito dello studio, oltre a cercare una soluzione creativa per "aggirare" (in tutti i sensi) il piano regolatore di Manhattan, mira ad aggiungere un nuovo tassello rivoluzionario alla cosiddetta Billionaires' Row : la "via dei miliardari" sulla 57esima strada .

Il grattacielo che si allunga ad arco 1 di 9 Sito ufficiale Sito ufficiale Il grattacielo che si allunga ad arco 2 di 9 Sito ufficiale Sito ufficiale Il grattacielo che si allunga ad arco 3 di 9 Sito ufficiale Sito ufficiale Il grattacielo che si allunga ad arco 4 di 9 Sito ufficiale Sito ufficiale Il grattacielo che si allunga ad arco 5 di 9 Sito ufficiale Sito ufficiale Il grattacielo che si allunga ad arco 6 di 9 Sito ufficiale Sito ufficiale Il grattacielo che si allunga ad arco 7 di 9 Sito ufficiale Sito ufficiale Il grattacielo che si allunga ad arco 8 di 9 Sito ufficiale Sito ufficiale Il grattacielo che si allunga ad arco 9 di 9 Sito ufficiale Sito ufficiale Il grattacielo che si allunga ad arco leggi dopo slideshow ingrandisci

Spiegando questo cambio di rotta, lo studio d'architettura ha spiegato che da quando è stato inaugurato il grattacielo One57 nel 2014, sulla 57esima strada "è cambiato tutto". Quell'edificio si vanta di essere il più alto al mondo nel settore residenziale. "Le leggi urbanistiche di New York hanno generato una peculiare serie di "trucchi" attraverso cui gli immobiliaristi cercano di aumentare al massimo l'altezza delle loro proprietà al fine di dare loro il prestigio di un grattacielo" spiega Oiio.



"Ma che cosa accadrebbe se sostituissimo all'altezza la lunghezza? Se i nostri edifici, anziché essere alti, fossero lunghi? Se riusciamo a piegare la nostra struttura invece delle leggi di New York, saremmo capaci di creare uno dei più prestigiosi edifici di Manhattan", si legge sul sito dello studio di architettura. Con una lunghezza di 1.220 metri e una curvatura ad arco nella parte più alta per collegare due grattacieli trasformandoli in un edificio unico, il "Big Bend" dovrebbe avere un ascensore futuristico, capace di salire in curva e in orizzontale, ma sopratutto, se effettuato con successo, The Big Bend finirà per diventare l'edificio più lungo del mondo, superando anche il Dubai Burj Khalifa.