Nuvola di Fantozzi a Palermo: il video fa il giro del web

Un'insolita pioggia, una nuvola di Fantozzi che è passata da Palermo catturando l'attenzione dei cittadini e della Rete. E' un bizzarro fenomeno atmosferico quello che l'utente Danny Ingrassia ha immortalato in un video pubblicato su Facebook, che in poco tempo ha fatto il giro del web.

Nel filmato, che dura circa un minuto, il giovane è riuscito a riprendere il momento in cui una "strana" pioggia cade al centro della strada sotto gli occhi increduli dei passanti. Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere nel capoluogo siciliano. Già nel 2014 infatti, la stessa nuvola di Fantozzi si era palesata in via Manin.