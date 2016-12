22 ottobre 2014 Nuove mode, i fotoritocchi burla che impazzano sui social Persone che chiedono aiuto per modificare immagini ai più esperti di Photoshop e si ritrovano presi in giro pubblicamente Tweet google 0 Invia ad un amico

13:18 - Internet crea e internet distrugge. Succede a chi si rivolge al web per avere un aiuto e alla fine si ritrova nelle mani dei burloni. Su diversi social va di moda chiedere l'aiuto agli altri utenti più abili nel fotoritocco: magari uno scatto venuto male, o la semplice richiesta di unire due immagini scattate in momenti diversi, oppure il cambio dello sfondo sono le richieste più popolari. Peccato che qualche volta gli "smanettoni" si divertano a prendere in giro i novizi con risultati spesso esilaranti.