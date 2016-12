15 aprile 2015 Nuova Zelanda, una magnate cinese compra Slipper Island come "gioco" personale Wendy Weimei Wu ha acquistato l'isolotto a nord della costa neozelandese per 7,5 milioni di dollari Tweet google 0 Invia ad un amico

08:38 - Wendy Weimei Wu, una magnate cinese, ha acquistato come suo "giocattolo" personale un'isola nell'arcipelago neozelandese per 7,5 milioni di dollari neozelandesi. Slipper Island è una lingua di terra a 4 chilometri dalla costa nord della Nuova Zelanda. Nel pacchetto di acquisto sono comprese sei case, spiagge da favola e una pista d'atterraggio per aerei.

La Wu, che si presenta ufficialmente come "casalinga", ha in realtà una serie di direzioni in società di investimento. E già nel 2010 aveva fatto scalpore nella zona acquistando per 15 milioni di dolari neozelandesi una magione storica nelle vicinanze di Auckland.



Sua figlia, Vivenne Zhuo, che fa l'immobiliarista, ha spiegato che la madre ha comprato l'isola come "giocattolo personale" e che ne follemente innamorata. Detto questo, stanno ancora pensando cosa fare del nuovo passatempo di mamma Wu.