Nuova Zelanda, il primo volo low cost per ammirare l'aurora australe

Il primo volo low cost verso l'aurora australe in Nuova Zelanda è stato un vero e proprio successo. A permettersi l'esperienza dello spettacolo dell'emisfero australe, grazie ai costi ridotti del biglietto, sono i primi 130 passeggeri candidati di un volo charter boeing 767. "Abbiamo viaggiato per oltre due terzi del mondo fino al polo sud, ammirato questo spettacolo incredibile e per colazione eravamo di nuovo a casa" - racconta uno dei fortunati. Otto ore di volo partendo da South Island, per poi ammirare i campi magnetici che interagendo con le particelle elettriche emesse dal sole generano un gioco di luci e colori mozzafiato.