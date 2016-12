30 ottobre 2014 Nuova moda a New York: le discoteche più esclusive aprono ai bambini Per una domenica al mese, i locali diventano a misura di piccoli: a partire dal baby dj e dai cupcakes al posto degli alcolici Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:56 - A New York è nata una nuova moda. Le discoteche più esclusive del distretto di MeatPacking hanno aperto le loro porte ai bambini. E così, una volta al mese, i bimbi dai sei ai 12 anni si possono scatenare sulla pista da ballo. Nessuna porta è chiusa per loro. Anche le sale Vip sono a loro completa disposizione.

Per una domenica al mese, quelle che sono delle vere e proprie discoteche diventano a misura di bambino. A partire dal dj. E' Alden, otto anni, a far scatenare i suoi coetanei a ritmo di musica. Niente alcolici naturalmente per i baby ballerini. Ad addolcire i loro pomeriggi soltanto dei cupcakes. Già pomeriggi perché questi eventi sono organizzati dall'una alle cinque.



L'idea è venuta ad una coppia di genitori. Dopo aver organizzato, proprio in una discoteca, la festa di compleanno del figlio, molto gradita agli amici, hanno capito che potevano trasformare il solitario evento in un business. Così hanno dato vita ad un'agenzia che si occupa di organizzare i pomeriggi in musica dei bambini.



E in occasione di Halloween non potevano non organizzare un party, che ha riscosso grande successo. A questo, come agli altri, hanno partecipato centinaia di bambini accompagnati dai loro genitori, mamme soprattutto che, tra una birra o una vodka, vigilano sui loro figli e, perché no, scattano anche delle foto ricordo. "Mi piace questa idea - ha detto una mamma - mia figlia si diverte. E poi sono tranquilla perché è durante il giorno, è sicuro per i bambini e li fa sentire un po' come adulti".