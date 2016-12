Nuova follia in rete: spopola l'Extreme Phone Pinching

4 ottobre 2015 Nuova follia in rete: spopola lʼExtreme Phone Pinching La mania tra i più giovani è mettere a rischio il proprio smartphone in luoghi "estremi" e postare video e immagini sul web

La speranza è che siano vecchi cellulari da rottamare e non appena usciti dal negozio, perché la nuova follia della rete sarebbe altrimenti inspiegabile. Si chiama "Extreme Phone Pinching" ed è il trend del momento: mettere a rischio il proprio smartphone in luoghi estremi, su un dirupo, sulla riva di un torrente, nelle feritoie dei tombini. Lo scopo? Rischiare che scappi di mano, farsi coraggiosamente riprendere e postare tutto sul web per ottenere più condivisioni possibile.

Su internet ci si imbatte così in telefoni sospesi ad altezze vertiginose, fra le grate dell'ascensore o sulla riva di un fiume in piena. L'ultima follia che spopola tra i giovani su YouTube ma non solo, è stata lanciata dal duo indie pop Twenty One Pilots, che ha cominciato a pubblicare brevi video in cui metteva a rischio lo smartphone, soprattutto il costoso iPhone.