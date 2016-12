Nudi e in bicicletta per dire no alle auto: è il World Naked Bike Ride

Si chiama World Naked Bike Ride ed è l'evento mondiale che riunisce tutti coloro contrari all'uso massiccio delle automobili. Per manifestare contro l'aggressività dei guidatori e l'inquinamento provocato dall'utilizzo delle vetture, gli attivisti si sono dati appuntamento, rigorosamente nudi, nelle principali metropoli (nelle foto Caracas e Londra) per attraversare in sella alle proprie biciclette le vie delle città.