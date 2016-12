Nude al naturale e senza Photoshop Il progetto di due fotografe statunitensi

Quand'è stata l'ultima volta che hai sfogliato una rivista, consultato un sito internet oppure visto un programma televisivo e hai visto donne simili a te? Con il tuo seno piatto, l'accenno di cellulite che ti assilla e la pancetta che proprio non ti piace? Quel momento non lo ricorderai tanto facilmente se sei una donna normale, che non vive perennemente in dieta o in palestra e che non è schiava di Photoshop. Questa è stata la riflessione dalla quale sono partite, nel 2013, le fotografe Liora K. e Jes di The Militant Baker per ritrarre la bellezza femminile reale, senza trucchi di fotoritocco e senza compromessi.