Nove metri quadri a più di mille dollari al mese: vita minimal a New York

Trovare casa vicino al posto di lavoro riduce lo stress da spostamenti, ma può costare molto caro, specie se il trasloco avviene in uno dei quartieri più esclusivi della Grande Mela, l'Upper West Side. Così Grayson Altenberg, ventenne cameriere di Lodi, in Wisconsin, ha racchiuso l'essenziale per sopravvivere a New York in quattro pareti per un totale di 9 metri quadrati a 1.100 dollari al mese. Più che un monolocale, una stanza superattrezzata: scarpe appese sul cuscino e pentole che penzolano dal lampadario, mensole ovunque, anche a fare da cornice al water.