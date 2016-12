Nove mesi, due minuti, la gravidanza in timelapse

Al tempo di Twitter e Facebook anche la gravidanza è sempre social. Quando ha saputo di essere di nuovo incinta, Heather Tomoyasu, giovane mamma e blogger newyorkese, ha coinvolto suo marito e il loro bimbo di due anni nel documentare giorno dopo giorno la crescita del pancione.



Per nove mesi, la famigliola multietnica - Heather è americana, il marito è giapponese - si è fotografata nella stessa posizione e con gli stessi abiti addosso, mentre la gravidanza di Heather diventa sempre più evidente e Kenzo, il futuro fratello maggiore, osserva incuriosito il corpo della mamma cambiare sotto i suoi occhi. Il risultato è un divertente video in timelapse che testimonia tutte le fasi della dolce attesa, compreso il momento in cui la coppia scopre che sono in arrivo due gemelline.