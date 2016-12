Nostalgia del calore di casa? A New York c'è la mamma in affitto

"Di mamma ce n'è una sola" è un detto superato, almeno a New York City. La prima a fare un business del suo essere genitrice da oltre trent'anni è la sessantatreenne Nina Keneally, che, attraverso il sito Internet "NeedAMom", offre servizi "materni" ai suoi giovani vicini di Brooklin. L'idea è nata nella testa di Nina nel momento in cui questi giovani del suo quartiere, con le mamme lontane o già scomparse, approfittando dei suoi modi di fare molto premurosi, le chiedevano consigli di cuore e di carriera. Così ora Nina fa la mamma a 40 dollari l'ora.

Così dopo il marito in affitto che fa piccole riparazioni domestiche, attività che si è diffusa in tutto il mondo, ecco il business della mamma a ore.



Nina, già madre di due ragazzi di 27 e 30 anni ed ex operatore sociale nell'ambito della tossicodipendenza, cucina una torta o semplicemente scalda un toast, mette in ordine i calzini e stira le camicie, ascolta confidenze e dà consigli ovviamente materni.



Basta compilare il form del sito e la nuova mamma si materializzerà in casa al costo di 40 dollari l'ora. Il business, appena lanciato, sembra ingranare: Nina ha un paio di "figli" fissi e riceve numerose richieste. Il suo motto? "Il buon giudizio arriva dall'esperienza e l'esperienza arriva dal cattivo giudizio".