Norvegia: sposa bambina a soli 12 anni fa scandalo, ma la storia è un fake

Thea, la prima sposa bambina di Norvegia, non sta più nella pelle. Non vede l'ora che arrivi sabato 11 ottobre, il giorno del suo matrimonio col 37enne Geir. Il suo blog in cui racconta le attese e i preparativi è diventato il più seguito del Paese, suscitando aspre polemiche e tentativi di fermare il "lieto" evento. Ma il blog virale è in realtà un fake, creato ad arte per una campagna in difesa delle spose bambine.