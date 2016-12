7 gennaio 2015 Norvegia, la proposta di matrimonio più "alta" del mondo: sospesi a 700 metri Dopo un'escursione di quasi dieci ore, il 21enne Harald ha chiesto la mano della sua fidanzata Hanna sulla celebre roccia sporgente nella regione dell'Hordaland Tweet google 0 Invia ad un amico

16:45 - Il momento in cui si chiede alla propria donna di convolare a nozze è magico ed emozionante di suo. Se poi la proposta viene fatta nella cornice di uno dei più bei paesaggi del mondo, quel momento diventa immortale. Il 21enne belga Harald Six ha chiesto la mano della sua fidanzata Hanna "sospesi" a 700 metri di altezza sulla Trolltunga, la celebre roccia sporgente che affaccia sul lago Ringedalsvatnet, in Norvegia.

L'escursione ha richiesto circa una decina di ore, ma alla fine i due promessi sposi di Gent hanno potuto festeggiare il momento più bello della loro vita al cospetto di un panorama mozzafiato. Il massiccio del Trolltunga si trova a 1.100 metri sul livello del mare.