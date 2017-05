Norvegia, il principino Sverre Magnus fa la "dab" e le smorfie dal balcone reale

Un piccolo reale sta facendo sorridere tutta la Norvegia, e non solo. Sverre Magnus, principe di 11 anni, ha partecipato con tutta la famiglia e decine di teste coronate provenienti da tutta Europa ai festeggiamenti per gli 80 anni dei nonni, re Harald e regina Sonja. Ad un tratto, affacciato dal balcone del Palazzo Reale di Oslo insieme a fratelli, genitori e i sovrani di Norvegia, rompe il protocollo e si esibisce in smorfie e nella dab dance (la mossa resa celebre dal calciatore Pogba). Il video è diventato subito virale e le immagini hanno fatto il giro del mondo.