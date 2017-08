Nigella Lawson fa la carbonara con la panna: pioggia di insulti sul profilo Facebook

E' bastata una personale interpretazione della ricetta della pasta alla carbonara per finire al centro delle polemiche. La conduttrice britannica Nigella Lawson, nota per i suoi programmi tv e le sue ricette semplici, ha suggerito di usare la panna e la pancetta al posto di uova e guanciale e nel giro di poco il profilo Facebook è stato bersaglio di una pioggia di insulti.

Per alcuni un vero e proprio oltraggio: "“Nigella sei una donna meravigliosa ma le tua ricetta è la morte delle ricette italiane, letteralmente! No alla panna nella carbonara, mai, soltanto uova“, scrive un follower, mentre un altro consiglia: “Uova, Pecorino, Guanciale, Pepe, Arte. L’arte della cucina Italiana non è un modo di pensare“.