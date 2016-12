La sposa in luna di miele, lo sposo a casa. A separare la coppia, fresca di sì, un ostacolo burocratico: al marito non è arrivato il visto in tempo per partire, così alla moglie non è rimasto che andare in Grecia, in viaggio di nozze, da sola. Questa disavventura che ha coinvolto due neo-coniugi di Karachi, in Pakistan, è stata documentata dalla protagonista via Facebook: Huma Mobin ha postato foto-ricordo della vacanza, con sullo sfondo il Partenone di Atene o le stradine e il mare delle meravigliose isole greche, con espressioni triste, mentre finge un abbraccio con il marito rimasto a casa. "Mi manchi", il messaggio che le accompagnava. Le buffe smorfie sono diventate virali.